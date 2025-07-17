В подразделениях Раменской больницы 19 июля пройдет единый день диспансеризации

С помощью обследования на начальном этапе можно понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, а также имеются подозрения на скрытые заболевания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью выявления у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансеризации.

В соответствии с возрастом, для женщин и мужчин определен определенный перечень медицинских осмотров узкими специалистами и диагностических процедур.

Периодичность проведения диспансеризации составляет один раз в три года для лиц от 18 до 39 лет, и ежегодно для лиц старше 39 лет.

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо прийти туда утром, в часы работы вашего медицинского учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

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