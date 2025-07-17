Сварить пару клубней: как понять, что картошку можно выкапывать?

Ранние сорта картофеля готовы к уборке уже через 60-80 дней после появления новых всходов, среднеранние — примерно через 90 дней, сообщает Общественная Служба Новостей .

Для определения срока выкапывания картошки придется учитывать несколько факторов: состояние кожуры, размер и количество клубней, а также непосредственно вкус молодого картофеля. Так, незрелые клубни отличаются тонкой и нежной кожурой, она легко может стереться при трении, а зрелые при подкапывании отпадают сами. Мелкие указывают на незрелость или проблемы при выращивании.

Чтобы определить, готов ли урожай, можно попробовать сварить пару клубней. Зрелая картошка не будет разваливаться в горячей воде и уже станет иметь полноценный и насыщенный вкус, не будет темнеть после варки.

Стоит учитывать сезон и погоду. Сажая картофель в прогретую землю в конце весны, нельзя рассчитывать на его раннее созревание, а холод и дожди могут задержать всходы.