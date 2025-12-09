Врач-диетолог Валентина Палаццо заявила, что с наступлением зимы важно ужинать до 19:00: из-за недостатка солнечного света выработка гормона сна начинается раньше, сообщает «Царьград» .

Когда обед переносится на более поздние часы, организм вынужден тратить энергию на обработку пищи в то время, когда ему следует готовиться к отдыху.

По словам Палаццо, употребление пищи перед сном может вызвать такие нежелательные проявления, как беспокойство, ощущение дискомфорта в области живота, повышенную возбудимость и чувство усталости после пробуждения.

Ранее диетолог Елена Соломатина также заявила, что безалкогольное вино значительно полезнее спиртного: этот напиток обладает антиканцерогенным свойствами. Это, по сути, обычное вино, из которого извлекли этиловый спирт, его содержание составляет не более 0,5%.

