Стало известно об антиканцерогенном действии безалкогольного вина

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что безалкогольное вино сохраняет основные органолептические свойства алкогольного аналога, но при этом значительно полезнее, благодаря своим антиканцерогенным свойствам, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По сути, безалкогольное вино — это обычное вино, из которого извлекли этиловый спирт. Полное удаление алкоголя практически невозможно, поэтому его содержание обычно составляет 0,5%. Существуют разные методы удаления спирта, в результате которых вино сохраняет большинство органолептических свойств, танины и характерную терпкость, однако его вкус становится менее насыщенным.

«Для людей, не являющихся ценителями сложных вкусов, такое вино вполне подойдет. К тому же именно безалкогольное вино может обладать антиканцерогенным действием, тогда как алкогольное — наоборот», — подчеркнула Соломатина.

Важно различать настоящее безалкогольное вино и подделки, добавила диетолог. Не следует путать его со сладкими газированными напитками, имитирующими шампанское, или жидкостями, созданными из виноматериалов с добавлением воды, консервантов и ароматизаторов. Это уже совершенно другой тип продукта, заключила врач.

