Уже более 30 тыс справок оформили жители Подмосковья через Интернет

В Московской области жители могут оформлять медицинские справки через Интернет. Всего с начала года таким образом было оформлено более 30 тыс. справок, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Так, в онлайн-формате доступны: справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справка 086/у, которая необходима абитуриентам, справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение — 070/у, выписка из амбулаторной карты, санаторно-курортная карта для детей (076/у), санаторно-курортная карта для взрослых (072/у) и справка для предоставления в спортивную секцию.

«Медицинский документ в онлайн-формате удобен тем, что всегда находится под рукой и не потеряется, так как хранится в личном кабинете на региональном портале Госуслуг. Кроме того, оформление справок через Интернет не требует очного посещения поликлиники, что позволяет сэкономить время. Всего с начала года через Интернет было оформлено более 30 тыс. справок», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Сертификат о профилактических прививках, справка для спортивной секции и выписка из амбулаторной карты формируются автоматически и доступны к скачиванию сразу после заказа. Для получения электронных справок для спортивной секции, абитуриентов, а также санаторно-курортной карты обязательно наличие профилактического медицинского осмотра, пройденного в течение календарного года.

Получить справки онлайн можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.