UV-лампы для закрепления гель-лака увеличивают риск развития рака кожи

Врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Олеся Дубенко рассказала, что ультрафиолетовые (UV) лампы для закрепления гель-лака на ногтях увеличивают риск развития рака кожи, сообщает Газета.ru .

Как отметила эксперт, для высушивания покрытия используют специальные приборы на основе ультрафиолетового света. Они закрепляют гель-лак и могут способствовать повреждениям кожных покровов.

Ранее проведенные исследования выявили данные риски от применения UV-ламп. Стало известно, что при длительном воздействии UV-лучей действительно повышается риск развития рака кожи, особенно меланомы.

Альтернативным и более безопасным средством Дубенко назвала LED-лампу со светодиодами. Данный аппарат сушит покрытие намного быстрее и является более безопасным для здоровья человека.

«Чтобы уменьшить риски, при использовании ультрафиолетовых ламп рекомендуется соблюдать меры предосторожности: за 30–40 минут до процедуры наносить на пальцы рук солнцезащитный лосьон или крем с SPF-фактором не ниже 30 или использовать темные плотные перчатки без пальцев», — заключила врач.