Утяжеленные одеяла, носки и душ: какие лайфхаки реально помогут быстрее заснуть

Врач Кудинов: при проблемах со сном важно начать вставать в одно и то же время

Разные советы и лайфхаки могут помочь быстро уснуть, но работают они индивидуально, реально помочь может выработка привычки вставать в одно и тоже время, сообщил РИАМО врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Это все очень индивидуальная история, смотрите, действительно лучше засыпается в прохладном помещении. Еще помогает душ, а вот холодный или горячий — это уже кому, как помогает. Это как усредненный для всех совет: ложитесь спать в 21:00 или не ешьте после шести. Такие советы есть, конечно же, но далеко не всем помогает», — объяснил Кудинов.

По его словам, один из советов в соцсетях гласит, что стоит попробовать лечь спать в носках. Якобы ноги быстрее согреются, и это поможет уснуть. Но, например, некоторым людям необходимо для сна ощущение голых стоп. Такой лайфхак сработает не у всех.

Врач отметил, что у людей могут быть настоящие проблемы со сном. Например, на фоне тревожности. Для таких ситуаций придумали утяжеленные одеяла. Это не панацея, но один из способов помощи.

«Действительно, если человек тревожный, тяжелое одеяло помогает, оно дает дополнительную сенсорную нагрузку на кожу, некоторым это помогает. Но опять же, это вопрос эксперимента. Если помогает — то хорошо. Если человек, в принципе, испытывает проблемы с засыпанием — это вопрос к тревоге», — добавил Кудинов.

Он подчеркнул, что первым делом в таком случае нужна регламентация времени пробуждения, вставать надо в одно и тоже время, и тогда в одно и тоже время будет хотеться спать.

Как рассказал доктор, придерживаться регламента нужно, не делая исключений. То есть и в будни, и в выходные, и в праздники. Причем, важно именно лечь спать и уснуть. А если выйти за рамки намеченного срока отхода ко сну, то можно перейти в фазу бодрствования, тогда режим нарушится.

