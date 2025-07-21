Устраиваем «праздник живота»: как есть фастфуд безопасно

При сбалансированном питании и хорошем самочувствии редкое употребление бургеров или картошки фри не нанесет серьезного вреда, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Вреден регулярный избыток жирной, жареной и высококалорийной пищи в рационе. Это сказывается на здоровье сосудов, обмене веществ и состоянии микрофлоры. Поэтому важно в целом наладить здоровые отношения с едой, ориентироваться на самочувствие, вес. Если обжорство не стало привычкой, человек здоров, питается нормально и лишь время от времени устраивает „праздник живота“, ощутимого вреда не будет», — сказала Кашух.

Она добавила, что при этом нужно учитывать общее состояние здоровья.

«Например, для людей с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта риск проблем со здоровьем при переедании существенно выше. Фастфуд тоже бывает разным», — отметила врач.

Кашух уточнила, что в подобных заведениях, кроме бургеров и картошки фри, продаются овощные салаты с наггетсами или креветками — хороший вариант для здорового перекуса, источник белка, клетчатки и витаминов.

21 июля отмечается День нездоровой пищи, по-другому — День вредной еды. Считается, что в честь этого праздника можно отказаться от диет и запретов и побаловать себя вреднстями и вкусностями.