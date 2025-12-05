Усталость, снижение внимания, риск инфаркта: к чему может привести бессонница

Врач Новиков: бессонница может привести к ухудшению качества жизни и болезням

Нарушения сна у человека обычно сопровождаются усталостью, снижением внимания, раздражительностью и ухудшением качества жизни. Бессонница еще связана с повышенным риском заболеваний, таких как диабет, рак, инфаркт и инсульт, сообщил РИАМО врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Он напомнил, что бессонница, или инсомния, — одна из самых распространенных проблем современного мира, затрудняющая жизнь примерно 20-30% взрослого населения. Она может проявляться в виде трудностей с засыпанием или частых ночных пробуждений.

«Основной причиной бессонницы является несоблюдение гигиены сна: нерегулярный график, употребление пищи или алкоголя перед сном, шум и свет в спальне. Качество сна также зависит от правильного матраса. Нарушения цикла сон/бодрствование, вызванные сменным графиком или перелетами через часовые пояса, также ведут к бессоннице», — сказал Новиков.

Он уточнил, что сильное влияние на засыпание оказывает мелатонин — гормон сна. Его выработка зависит от темноты в помещении. Еще важным фактором является стресс и повышенный уровень кортизола, мешающий засыпанию.

По словам специалиста, часто бессонница развивается у людей из-за стресса, проявляющегося в виде гипервозбудимости и бессонных ночей. В таких случаях уровень кортизола растет вечером, что затрудняет засыпание. Есть и идиопатическая бессонница, которая имеет наследственную природу и часто встречается с детства. В этом случае пациенты сталкиваются с нарушениями сна из-за генетических дефектов обмена гормонов.

«Многие случаи бессонницы являются вторичными, связанными с другими заболеваниями. Например, синдром беспокойных ног (5% взрослых) или апноэ сна (4% населения) могут быть основными причинами нарушений сна. Эти заболевания требуют специализированного лечения», — предупредил врач.

Правила для улучшения сна

Как отметил Новиков, чтобы улучшить качество сна, стоит соблюдать несколько простых правил:

— Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные.

— Создайте оптимальные условия для сна: темнота, тишина, прохлада.

— Избегайте кофе, чая и алкоголя за несколько часов до сна.

— Регулярно занимайтесь физической активностью, но не позднее, чем за 3 часа до сна.

— Ограничьте дневной сон, если это возможно.

Когда нужна помощь врача

«Если бессонница не проходит, несмотря на соблюдение этих рекомендаций, стоит обратиться к врачу-сомнологу. Специалист проведет диагностику и подберет подходящее лечение, которое не всегда требует применения медикаментов», — сказал доктор.

Бессонница —серьезное заболевание, которое может привести к ухудшению качества жизни и развитию различных болезней. Важно не игнорировать нарушения сна и своевременно обращаться за медпомощью.

7 декабря отмечается День любителей поспать. Человеку нужно спать по 6, или 7,5, или 9 часов. После 10-часового сна в тканях начинает застаиваться лимфа. Кроме того, расслабиться медики рекомендуют не только ночью, так как сон в светлое время суток полезен людям всех возрастов.

