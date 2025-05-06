Усталость и нарушения сна: врач назвала неочевидные признаки гормонального сбоя

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Наталья Чадина заявила, что гормоны желез внутренней секреции влияют практически на все процессы в организме, в том числе на сон, состояние кожи, волос и ногтей, сообщает Газета.ru.

«Если вы чувствуете усталость даже после полноценного сна, это может быть связано с нарушением уровня гормонов щитовидной железы (например, при снижении ее функции — гипотиреозе)», — сказала доктор.

По ее словам, обращаться к врачу следует при немотивированной слабости или постоянной усталости, ломкость ногтей и выпадение волос могут указывать на заболевания щитовидной железы или дефицит половых гормонов.

Среди других симптомов — перепады настроения и депрессия, нарушения менструального цикла и снижение либидо, проблемы с пищеварением и повышенная чувствительность к температуре.

В качестве профилактики гормонального сбоя врачи советуют сбалансированно питаться и обеспечивать физическую активность, быть бережнее к себе, достаточно отдыхать и двигаться.