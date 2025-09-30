Усталость, апатия и болезни: что будет, если игнорировать биологические часы

Наши биологические часы подстраиваются не только под день и ночь, но и под смену времен года. Игнорируя это, мы получаем усталость, апатию и болезни. Но стоит согласовать свои привычки с природой, и жизнь становится легче: энергия возвращается, настроение стабилизируется, а тело благодарит нас легкостью и ясностью, сообщила РИАМО специалист по массажу Елена Середа.

Как люди игнорируют биологические часы

«Каждый из нас хотя бы раз чувствовал, что силы тают быстрее, чем наступает вечер. Молодая женщина, задержавшаяся в офисе до полуночи, открывает ноутбук дома, убеждая себя: „Еще полчаса работы“. Но стрелки на часах показывают два, а сон так и не приходит. Утро встречает ее тусклым светом и тяжестью в теле. В зеркале — усталый взгляд, который не скроет ни косметика, ни чашка крепкого кофе», — рассказала Середа.

Похожая история происходит с мужчиной средних лет, который привык ужинать поздно и обильно. Он садится перед телевизором с огромной тарелкой еды, а потом долго ворочается в постели. Сначала это кажется мелочью, но с годами приходит хроническая усталость, появляются лишние килограммы и скачки давления.

«Другая история — молодой мамы, у которой после родов биоритмы сбились из-за ночных пробуждений. Организм не успевал восстанавливаться, появились скачки настроения и проблемы с кожей. Комбинированная программа ухода и мягкие остеопатические техники помогли адаптироваться и улучшить общее состояние», — добавила специалист.

Важность сезонных биоритмов для организма

Эти ситуации знакомы почти каждому. Мы живем вразрез со своими биологическими часами, и организм отвечает нам усталостью, бессонницей и потерей энергии. Но ритмы внутри нас устроены не только по принципу дня и ночи. Есть и более масштабные циклы, от которых тоже зависит наше состояние. Это сезонные биоритмы.

«Летом все кажется проще: мы просыпаемся с первыми лучами солнца, дышим глубже, двигаемся больше, реже болеем. Но с приходом осени ритм меняется. День становится короче, свет все реже заглядывает в окна, и вместе с ним словно исчезает привычная легкость. В ноябре многие ловят себя на мысли: хочется завернуться в плед и не выходить из дома. Организм тянется к сладкому и мучному как к быстрой энергии, но она оборачивается вялостью и апатией», — отметила массажист.

Зимой эти проявления усиливаются. Морозный воздух снаружи и сухое отопление внутри делают кожу тусклой и обезвоженной, а настроение скачет вместе с уровнем света за окном. То, что мы только начинали замечать ранней осенью, с приходом холодов становится очевидным: тело реагирует на смену природы и требует другой заботы.

Осенне-зимний период словно говорит нам: «Замедлись, дай себе время, наполнится теплом». И если вместо борьбы мы выбираем согласие с этим циклом — ложимся спать чуть раньше, питаемся осознаннее, даем телу отдых и поддержку — организм отвечает благодарностью. Он набирает силы, чтобы весной снова расцвести.

«Биологические часы подстраиваются не только под день и ночь, но и под смену времен года. Игнорируя это, мы получаем усталость, апатию и болезни. Но стоит согласовать свои привычки с природой — и жизнь становится легче. Энергия возвращается, настроение стабилизируется, а тело благодарит нас легкостью и ясностью», — заключила Середа.

