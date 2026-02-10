Уникальный случай: в Волжском родился 7-килограммовый малыш

Малыш родился 4 февраля. Его рост — 70 см, а вес — 7 кг 60 г. Роды прошли естественно и без осложнений.

Ребенок стал одним из самых крупных новорожденных в России за последние несколько лет, отметил главврач медучреждения Александр Бухтин. Он подчеркнул, что более крупного младенца не было за всю историю существования акушерства в Волгоградской области.

Раньше здесь уже рождались малыши-богатыри, но самый крупный из них был весом более 5,7 кг. Так что 7-килограммовый ребенок — это уникальный случай.

В семье, где появился на свет малыш, уже воспитывается трое детей. У новорожденного есть две сестры и брат. Мать мальчика отметила, что роды и беременность прошли совершенно обычно. Она не ожидала, что на свет появится настолько большой ребенок. Имя малышу еще не выбрали.

До этого случай рождения настолько крупного ребенка был в 2007 году на Алтае. Там родилась девочка весом более 7,7 кг.

