сегодня в 18:34

В ЛНР нашли новорожденную, оставленную на морозе в заброшенном туалете

Мать оставила новорожденную девочку в заброшенном общественном туалете в с. Кабычевка Марковского района ЛНР. На улице в это время стоял сильный мороз, сообщает пресс-служба правительства региона.

У найденной малышки диагностировано общее переохлаждение и обморожение затылочной области головы, спины, ягодиц и конечностей. Первую помощь ей оказали медики районной больницы.

Затем ребенка санавиацией доставили в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу. После обнаружения брошенного младенца правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Они в кратчайшие сроки установили мать девочки — это местная жительница 2004 года рождения. Девушка скрывала беременность, а после начала схваток отправилась в заброшенный туалет, где и родила ребенка.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

