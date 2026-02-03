«Взял на руки — он кричит»: россиянин убил чужого младенца из-за плача

В Красновишерске Пермского края мужчина забил до смерти девятимесячного сына своей подруги. Причина в том, что ребенок громко плакал, сообщает 59.ru .

Как все происходило, мужчина показал в ходе следственного эксперимента. На записи он взял игрушечного младенца на руки и продемонстрировал, как укачивал настоящего ребенка, а затем начал его бить.

«Взял на руки — он орет сильно», — рассказал фигурант.

Мужчина хотел успокоить мальчика, поэтому взял его на руки и начал его качать. Ребенок продолжал кричать, не успокаивался. Тогда гражданин ударил малыша по затылку несколько раз — сколько конкретно, не помнит. Мальчик начал кричать тише, а потом замолк.

Полученные травмы были смертельными. Дело отправили в суд. Мужчину могут приговорить к пожизненному лишению свободы.

Само убийство произошло днем 13 октября 2025 года, но подробности появились лишь 3 февраля.

