«Взял на руки — он кричит»: россиянин убил чужого младенца из-за плача
В Красновишерске Пермского края мужчина забил до смерти девятимесячного сына своей подруги. Причина в том, что ребенок громко плакал, сообщает 59.ru.
Как все происходило, мужчина показал в ходе следственного эксперимента. На записи он взял игрушечного младенца на руки и продемонстрировал, как укачивал настоящего ребенка, а затем начал его бить.
«Взял на руки — он орет сильно», — рассказал фигурант.
Мужчина хотел успокоить мальчика, поэтому взял его на руки и начал его качать. Ребенок продолжал кричать, не успокаивался. Тогда гражданин ударил малыша по затылку несколько раз — сколько конкретно, не помнит. Мальчик начал кричать тише, а потом замолк.
Полученные травмы были смертельными. Дело отправили в суд. Мужчину могут приговорить к пожизненному лишению свободы.
Само убийство произошло днем 13 октября 2025 года, но подробности появились лишь 3 февраля.
