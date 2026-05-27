Росстат: задолженность по зарплате в России выросла на 35% за месяц

По данным Росстата, на конец апреля 2026 года суммарная задолженность по заработной плате в России по организациям, не относящимся к малому бизнесу, составила почти 2,8 миллиарда рублей. За месяц долг вырос на 750,3 миллиона рублей — это плюс 35,2%. А по сравнению с апрелем прошлого года увеличение оказалось еще более резким: задолженность стала выше на 1,4 миллиарда рублей, или на 94,3%.

Больше половины всей суммы долга — 1,59 миллиарда рублей (55,1%) — образовалась непосредственно в 2026 году. Еще 984,7 миллиона рублей (34,2%) числятся за 2025 год. Оставшиеся 309,5 миллиона рублей (10,7%) — это долги, накопившиеся в 2024 году и ранее. При этом доля работников, перед которыми есть задолженность по зарплате, остается очень низкой — менее 1% от общего числа занятых в этих организациях.

Больше всего невыплаченных зарплат традиционно концентрируется в нескольких отраслях. Лидирует сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха — здесь сосредоточено 42,3% всех долгов. На втором месте строительство (22,5%), замыкает тройку обрабатывающие производства (20,4%). Далее с большим отрывом идут добыча полезных ископаемых, водоснабжение и утилизация отходов, сельское хозяйство, научная деятельность, операции с недвижимостью и транспорт.

Меньше всего долгов по зарплате в образовании (0,8%), административной деятельности (0,4%), финансах и страховании (0,2%), а также в культуре, спорте и развлечениях (0,1%). Несмотря на значительный относительный рост задолженности за месяц и год, абсолютные цифры остаются небольшими на фоне масштабов экономики.

Росстат также отмечает, что данные не включают малый бизнес, где ситуация с долгами может отличаться. В статистику также не включены данные по Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям.

