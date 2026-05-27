Девочке с «маской Бэтмена» из США провели новый этап лечения в Петербурге

В Петербурге прошел новый этап лечения девочки из США, известной как «девочка с маской Бэтмена». Луна Феннер приехала в Северную столицу на прошлой неделе вместе с родителями, и 27 мая ей провели операцию по установке экспандеров — специальных устройств для расширения тканей, сообщает «Mash на Мойке» .

Хирурги установили сразу четыре экспандера объемом по 80 миллилитров каждый. Операция длилась около трех с половиной часов и, по словам врачей, прошла максимально гладко.

Сама девочка чувствует себя прекрасно, осложнений нет. Теперь в течение полутора месяцев экспандеры будут постепенно заполнять физиологическим раствором, увеличиваясь в объеме. Так медики искусственно растягивают здоровую кожу, чтобы затем закрыть ею участки, требующие удаления.

Луна родилась с редким врожденным гигантским невусом — большим темным пигментным пятном, которое закрывало почти всю верхнюю половину ее лица, напоминая по форме маску Бэтмена. Родители девочки долго искали специалистов, которые могли бы помочь, и выбор пал на петербургских хирургов, уже имеющих успешный опыт лечения подобных заболеваний.

После того как кожа будет достаточно растянута, врачи проведут следующий этап — удаление оставшихся рубцов и невуса с последующей пересадкой здоровой кожи. Лечение проходит при поддержке благотворительных фондов и неравнодушных людей.

Семья Луны благодарит петербургских врачей за профессионализм и надеется, что до конца года девочка сможет вернуться к обычной жизни без постоянных операций и дискомфорта.

