Умереть от «лечения»: чем опасна практика камбо

Ритуал камбо — это опасная псевдомедицинская практика, где острое отравление выдается за глубокое физическое очищение. Секрет амазонской квакши содержит коктейль из мощнейших биоактивных пептидов, сообщил РИАМО врач-терапевт Максим Лавров.

«Когда этот яд втирают в 3 или 5 специально сделанных ожогов на коже, токсины моментально попадают в кровоток. Сердечно-сосудистая система получает сильнейший удар: артериальное давление критически падает, а частота пульса может достигать 150–180 ударов в минуту. Параллельно происходит жесткий спазм гладкой мускулатуры», — пояснил врач.

По его словам, то, что сторонники ритуала называют выходом шлаков, с медицинской точки зрения является банальной тяжелой интоксикацией. Изматывающая рвота в течение 20 или 40 минут — это не детокс, а отчаянная попытка организма выжить.

«Доказанной терапевтической пользы у камбо ровно 0. Риски при этом колоссальные. Обезвоживание бьет по почкам, спазмы могут привести к разрыву пищевода, а перегрузка миокарда легко провоцирует остановку сердца. Люди принимают чувство облегчения после окончания действия яда за оздоровление, хотя на деле они просто радуются тому, что их организм чудом пережил сильнейшую химическую атаку», — уточнил Лавров.

Ранее в Сети начали обсуждать камбо — народный метод лечения, при котором ядовитый секрет обезьяньей квакши наносят на небольшие ожоги на коже. Так пациенты якобы «очищают» свой организм.

