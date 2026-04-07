Мажут на ожоги: россияне пристрастились «чистить» организм ядом лягушки

В Сети обсуждают камбо — народный метод лечения, при котором ядовитый секрет лягушки — обезьяньей квакши — наносят на небольшие ожоги на коже. Так пациенты якобы «очищают» свой организм.

Практика пришла из шаманских традиций народов Амазонии. Секрет этой лягушки содержит биологически активные пептиды, его наносят на ожоги, чтобы вещества быстро попали в организм и помогли ему «очиститься».

Видео с приемов камбо-«целителей» начали гулять по интернету. На кадрах видно, как пришедшим на сеанс детокса россиянам ставят несколько мини-ожогов на плече, а затем капают на них некую жидкость. После этого у людей начинают течь слезы, их мутит, в результате возникает рвота — так якобы и выходят токсины.

Помещения, в которых проходит практика, становятся похожими на притон — всюду сидят или лежат люди в полуобморочном состоянии, их тошнит в ведро. В это время на фоне играет медитативная музыка.

Никто из «лекарей» не предупреждает об опасности данного метода. Аллергическая реакция — меньшее из зол, которое поджидает пациентов, еще возможны судороги и резкое падение давления. Из-за яда, который попадает в организм, можно уехать в больницу с интоксикацией и отеком мозга. В некоторых случаях ритуал приводит к летальному исходу.

Стоит отметить, что никаких научных доказательств пользы камбо не существует.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.