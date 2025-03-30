Укол стволовых клеток поставил на ноги парализованного мужчину в Японии

В Японии к парализованному мужчине вернулась способность стоять и ходить после одного укола со стволовыми клетками. О революционном прорыве в медицине заявили ученые из токийского университета Кэйо, сообщает SHOT .

В исследовании участвовали четверо мужчин старше 60 лет, получивших травмы от 14 до 28 дней до проведения операции. Инъекции в спинной мозг им сделали в начале 2022 года. При этом серьезных побочных эффектов не выявлено.

Один из мужчин в настоящее время учится заново ходить, в то время как второй японец восстановил значительную активность в руках и ногах. Это говорит о 50% успехе в реабилитации.

Исследователи под руководством профессора Хидэюки Окано применили индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS-клетки). Они «перепрограммируются» и могут превращаться в любые типы тканей, в том числе нервные клетки.

Ранее Японское агентство аэрокосмических исследований опубликовало материал, в котором говорится, что длительное нахождение в космосе приводит к облысению.