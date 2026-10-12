В Истре построят детский сад на 232 места

Детский сад на 232 места построят в ЖК «Новоснегиревский-2» в городском округе Истра. Разрешение на строительство выдали ООО СЗ «Райт Девелопмент», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министр жилищной политики Московской области Елена Волкова сообщила о выдаче разрешения ООО СЗ «Райт Девелопмент» на строительство детского сада в ЖК «Новоснегиревский-2» в городском округе Истра.

Здание площадью более 3,6 тыс. кв. м рассчитано на 232 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. В нем предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок, помещения для хранения белья и другие технические службы.

ЖК «Новоснегиревский-2» — комплекс комфорт-класса на северо-западе Подмосковья. Проект включает десять многоквартирных домов с коммерческими помещениями на первых этажах. Первые три очереди уже построены и введены в эксплуатацию.

На огороженной территории комплекса работают детский сад, магазины, супермаркеты, кафе, пиццерия и службы быта. Жители новых корпусов смогут пользоваться этой инфраструктурой. В ближайшее время начнется строительство двух отдельно стоящих автопаркингов на 300 мест каждый с торговыми объектами и физкультурно-оздоровительными комплексами на первых этажах, а также общественно-делового центра.

В министерстве также сообщили, что компания ПИК, группа «Самолет», Level Group, ГК «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики построили социальные объекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.