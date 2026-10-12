Мошенники начали воровать аккаунты россиян с помощью книг

сегодня в 10:16

Злоумышленники с новой схемой взлома аккаунтов начали орудовать в домовых и районных чатах, сообщает Baza .

Сначала мошенники начинают беседу про книги. Они какое-то время поддерживают разговор с участниками группы, а потом делятся своей рекомендацией.

Под видом литературы в PDF-файле аферисты отсылают вредоносный ZIP-архив, который при скачивании позволяет им украсть аккаунт в мессенджере Telegram.

В основном они предлагают книгу Генри Форда и Джона Рокфеллера «Время — деньги». По мнению злоумышленников, успех американских бизнесменов должен завлечь российского читателя.

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