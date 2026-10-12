Мошенники начали воровать аккаунты россиян с помощью книг
Фото - © сгенерировано ИИ
Злоумышленники с новой схемой взлома аккаунтов начали орудовать в домовых и районных чатах, сообщает Baza.
Сначала мошенники начинают беседу про книги. Они какое-то время поддерживают разговор с участниками группы, а потом делятся своей рекомендацией.
Под видом литературы в PDF-файле аферисты отсылают вредоносный ZIP-архив, который при скачивании позволяет им украсть аккаунт в мессенджере Telegram.
В основном они предлагают книгу Генри Форда и Джона Рокфеллера «Время — деньги». По мнению злоумышленников, успех американских бизнесменов должен завлечь российского читателя.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.