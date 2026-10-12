Нейросеть помогает в Подмосковье подать заявления на техосмотр самоходных машин

Жители и представители бизнеса Подмосковья с начала года подали более 15 тыс. электронных заявлений на техосмотр самоходных машин. Проверять документы перед отправкой помогает искусственный интеллект, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Проведение технического осмотра самоходных машин» доступна жителям и представителям бизнеса на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Другое». С начала года пользователи подали более 15 тыс. электронных заявлений.

Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить онлайн-форму, прикрепить документы и оплатить госпошлину и сбор. В одном заявлении можно оформить техосмотр нескольких самоходных машин.

Искусственный интеллект проверяет прикрепленные файлы и выявляет некорректно загруженные документы. Это позволяет исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Внедорожные автотранспортные средства для перевозки пассажиров, имеющие более восьми сидячих мест, должны проходить технический осмотр каждые полгода. Остальные самоходные машины — ежегодно.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.