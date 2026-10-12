В Одинцовском округе завершили вторую очередь квартала «Равновесие»

Группа «КОРТРОС» получила разрешение на ввод двух последних корпусов второй очереди квартала «Равновесие» в Одинцовском округе. Дома рассчитаны на 700 квартир, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министр жилищной политики Московской области Елена Волкова сообщила о выдаче ГК «КОРТРОС» разрешения на ввод двух корпусов квартала «Равновесие». Теперь в малоэтажном микрорайоне готовы к проживанию 12 корпусов. Здесь уже открыты детский сад, магазины, кофейни и аптеки, благоустроен бульвар.

Общая площадь каждого нового дома — 37,9 тыс. кв. м, площадь квартир — по 19 тыс. кв. м. В двух корпусах предусмотрены паркинги по 180 машино-мест и 426 кладовых. Под общественные пространства отведено более 3,6 тыс. кв. м.

Шестиэтажные дома имеют одинаковые архитектурные решения и набор квартир. В каждом — 40 студий, 93 однокомнатные, 39 двухкомнатных и 32 трехкомнатные квартиры с классическими планировками. Квартиры с кухнями-гостиными представлены вариантами с двумя спальнями — по 13, с тремя — по 130, с четырьмя — по три.

«Мы запустили для жителей бесплатные шаттлы до школ и до ближайших станций МЦД «Жаворонки» и «Одинцово». А чтобы связи между соседями были крепкими, проводим семейные и спортивные праздники», — прокомментировал директор департамента девелопмента проектов Московского региона ГК «КОРТРОС» Данил Пилипенко.

В соседних домах работают сетевые продуктовые магазины, аптеки и кофейни, доступны медицинские сервисы и услуги маркетплейсов. На бульваре оборудованы две детские и три спортивные площадки для воркаута, настольного тенниса, футбола и баскетбола. Для отдыха установлены шезлонги, скамейки и качели с навесами.

В 2025 году квартал признали «Семейным объектом № 1» премии «Рекорды рынка недвижимости». В 2024 году он победил в номинации «Лучший жилой комплекс года комфорт-класса» среди проектов Московской области премии Urban Awards.

ПИК, группа «Самолет», Level Group, ГК «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики построили соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетного финансирования.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.