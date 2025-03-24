Daily Mail: длительное нахождение в космосе приводит к облысению

Пребывание в условиях невесомости на протяжении длительного времени приводит к активизации определенных генов, которые затормаживают процесс роста волос. Микрогравитация также способна усиливать окислительный стресс в клетках, отвечающих за волосы, что, в свою очередь, может вызывать их преждевременное поседение, сообщает Infox со ссылкой на издание Daily Mail.

Это стало известно благодаря работе Японского агентства аэрокосмических исследований. По мнению ученых, именно эти механизмы могли повлиять на изменения во внешности астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. Изначально планировалось, что их миссия на орбите Земли продлится восемь дней, начиная с 5 июня 2024 года, однако в итоге они провели в космосе 286 дней. Возвращение членов экипажа космического корабля Crew Dragon состоялось 18 марта 2025 года.

Помимо значительной потери веса, у них отметили изменение цвета волос. Ряд научных работ указывает на то, что микрогравитация оказывает негативное воздействие на пигментные клетки волос, что может быть одной из причин поседения.

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что волосы астронавтов во время миссии стали более редкими. По словам доктора Масахиро Терады из Японского агентства аэрокосмических исследований, длительное пребывание в невесомости стимулирует активность генов FGF18, ANGPTL7 и COMP, что замедляет деление клеток в волосяных фолликулах. Эти генетические изменения способны вызывать истончение и выпадение волос.

Японские ученые также предположили, что в случае полного освоения человечеством жизни в космосе, утрата волос как вида может стать реальностью. Причем у мужчин этот процесс, вероятно, будет протекать быстрее.

Стоит отметить, что исследования космических полетов свидетельствуют о том, что, помимо облысения, астронавты сталкиваются с рядом других проблем со здоровьем, таких как уменьшение мышечной массы и замедление обмена веществ. Эти факторы подчеркивают необходимость разработки новых технологий и методик для поддержания здоровья человека во время продолжительных космических миссий.

В настоящее время ученые изучают возможности применения стволовых клеток и других современных технологий для восстановления и лечения волос как на Земле, так и в космосе. Есть надежда, что в будущем будут разработаны способы предотвращения или минимизации негативных изменений, связанных с невесомостью и космическим пространством.