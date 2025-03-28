Учимся анализировать: как психотерапия спасает от алкоголизма

У зависимости часто бывают психологические и эмоциональные причины, поэтому недостаточно перебороть абстинентное состояние, нужно менять образ жизни и направление мыслей, чтобы полностью излечиться от алкоголизма. О пользе психотерапии рассказал РИАМО психиатр-нарколог, главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

Паттерны мышления и поведения

Прошлый опыт или действующие в окружении стереотипы искажают убеждения — например, человек считает, что алкоголь помогает расслабиться после напряженного дня. Однако в реальности происходит лишь временное облегчение, которое сменяется более серьезными проблемами со здоровьем и психикой.

«Психотерапия помогает распознать нездоровые установки и заменить их на конструктивные. Зависимый понимает, какие ситуации или эмоции провоцируют его на употребление алкоголя, учится анализировать этот момент и продумывать свои действия таким образом, чтобы добиться эффективного результата без алкоголя», — заявил Вашкин.

Допустим, человек на работе сталкивается с агрессией клиентов, что вызывает у него злость и чувство несправедливости. Вечером он идет не в магазин за очередной бутылкой, а на групповые занятия или тренировки, где его ждет приятная компания. Можно записаться на волейбол, танцы, хор или боевые искусства. Желательно выбирать места, где нет алкоголя, чтобы полностью исключить риск соблазна.

Совладать с собой и предотвратить рецидивы

Самый простой способ снять физическое напряжение и привести мысли в порядок — релаксация: йога, прогулки, массаж, флоатинг. Глубокое равномерное дыхание успокаивает, нормализует сердечный ритм.

«Если человек злится или его раздражают окружающие, стоит попробовать техники управления гневом. Психотерапевты обучают пациентов идентифицировать триггеры этого неприятного чувства и переключиться. Представьте, что вы застряли в пробке и опаздываете на важную встречу. Когда чувствуете приступ злости, сделайте три глубоких вдоха, включите любимую песню или подкаст, вслушайтесь», — посоветовал психиатр.

Когда на человека давит проблема, сложно отвлечься, думать о приятных вещах и чувствовать себя свободно. При этом чужие советы часто лишь раздражают, поэтому лучше поговорить с психологом или коучем, которые не дают прямые рекомендации, а лишь направляют, чтобы человек сам нашел решение.

«Длительная психотерапия позволяет сохранить эмоциональную устойчивость. Зависимый долго будет сталкиваться с искушениями, поэтому ему нужно обсуждать свои чувства, чтобы держать баланс и не сбиться с пути. А если у людей с алкогольной зависимостью есть сопутствующие психические расстройства, такие как депрессия, тревожность или посттравматическое стрессовое расстройство, психотерапия лечит эти состояния, благодаря чему проще вернуться к здоровому образу жизни», — отметил врач.