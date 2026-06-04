Ученые выявили более высокий риск деменции у женщин

Ученые: когнитивные функции у женщин ухудшаются сильнее, чем у мужчин

Американские ученые установили, что распространенные факторы риска сильнее ухудшают когнитивные функции у женщин, чем у мужчин, сообщает «Царьград» .

Исследователи Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировали данные более 17 тысяч человек старше 40 лет. Результаты опубликованы в журнале Biology of Sex Differences.

Ученые изучили 13 модифицируемых факторов риска. Депрессия, малоподвижный образ жизни и нарушения сна чаще встречаются у женщин. Мужчины чаще сталкиваются со снижением слуха, диабетом и злоупотреблением алкоголем.

Однако даже «мужские» риски оказывают более выраженное влияние на женский мозг. Повышенное давление, диабет и потеря слуха приводят к более резкому снижению когнитивных показателей у женщин. Лишний вес в 50–60 лет также наносит им больший вред.

Первый автор исследования Меган Фицхью пояснила, что для профилактики важно учитывать не только распространенность факторов, но и силу их воздействия. При этом уровень образования и холестерина у женщин связаны с лучшими когнитивными результатами.

Специалисты подчеркивают, что большинство рисков можно контролировать: помогают физическая активность, лечение депрессии, отказ от алкоголя и коррекция слуха.

По статистике, женщины составляют почти две трети пациентов с болезнью Альцгеймера. Уязвимость также связывают с менопаузой и снижением уровня эстрогена, что повышает риск воспалений, инсульта и когнитивных нарушений.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.