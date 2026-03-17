В исследования по омоложению активно инвестируют компании из США, Европы и Азии, а некоторые проекты уже дошли до клинических испытаний, сообщила РИАМО врач-генетик Лаборатории «Гемотест» Наталья Захаржевская.

«На сегодняшний день Life Biosciences — единственная компания, которой удалось успешно пройти клинические испытания и получить разрешение FDA для подобного подхода. Тем не менее на рынке уже существуют и другие игроки. Unity Biotechnology фокусируется на удалении сенесцентных (стареющих) клеток», — рассказала Захаржевская.

Она добавила, что Сalico (Google/Alphabet) исследует генетические и молекулярные методы замедления старения. Juvenescence инвестирует в широкий спектр стартапов, связанных с омолаживающими терапиями.

«По объему инвестиций и активности в клинических испытаниях лидируют США, затем следуют страны Европы — Швеция, Великобритания, Германия, а также страны Азии, где поддерживаются биотехнологические стартапы и активно тестируются новые препараты», — отметила врач.

