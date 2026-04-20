Ученые связали избыток фруктозы с раком и деменцией

Ученые предупредили, что избыточное потребление фруктозы, особенно в виде промышленных подсластителей, может повышать риск рака, деменции и метаболических нарушений, сообщает «Царьград» .

Исследование опубликовано в журнале Nature Metabolism. Речь идет прежде всего о высококонцентрированном подсластителе из кукурузного крахмала, который добавляют в сладкие напитки, кондитерские изделия и другую переработанную продукцию.

Ведущий автор работы Ричард Джонсон пояснил, что фруктоза запускает синтез и накопление жира по механизму, отличному от глюкозы. При регулярном переедании это способствует развитию метаболического синдрома — ожирения, повышенного уровня сахара в крови и артериального давления.

Особое внимание ученые уделили печени. Избыток фруктозы усиливает образование жиров и нарушает обмен веществ, что повышает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и жировой болезни печени.

Также обсуждается возможная связь чрезмерного потребления фруктозы с когнитивными нарушениями и онкологическими заболеваниями. Эти механизмы требуют дальнейшего изучения.

Специалисты подчеркивают: умеренное потребление фруктозы из цельных фруктов безопасно. Основные риски связаны с добавленными сахарами в переработанных продуктах.

