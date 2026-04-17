Ученые описали сны людей перед смертью

Ученые выяснили, что перед смертью сны неизлечимо больных становятся ярче и чаще связаны с умершими близкими. Такие видения снижают страх и приносят утешение, сообщает «Царьград» .

Исследование опубликовал журнал Death Studies. Группа под руководством Элизы Рабитти из сети паллиативной помощи в Реджо-Эмилии опросила 239 врачей, медсестер и психологов, работающих с тяжелобольными пациентами.

«Эти сны дарят психологическое облегчение и смысл людям, стоящим на пороге смерти», — отметила исследователь.

Чаще всего пациенты видели умерших родственников или домашних животных. Одной женщине приснился покойный муж, сказавший: «Я жду тебя».

Другие рассказывали о дверях, лестницах и ярком свете. Тревожные сны встречались примерно в 10% случаев. В одном из них женщине приснился монстр с лицом матери, тащащий ее вниз.

Кристофер Керр из хосписа Буффало также подтвердил, что подобные сны учащаются к концу жизни. Пациенты нередко видят подготовку к уходу — сборы или посадку в автобус.

«Что действительно интересно, так это то, что сны приходят к вам не случайно — это всегда те люди, которые любили вас и оберегали», — рассказал Керр.

По его мнению, такие видения помогают человеку принять происходящее и обрести чувство завершенности.

