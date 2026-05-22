Ученые Колумбийского университета выяснили, что сон менее 6,4 часа и более 7,8 часа в сутки связан с ускоренным старением и риском хронических заболеваний, сообщает «Царьград» .

Исследователи проанализировали данные почти 500 тысяч человек и сопоставили их режим сна с состоянием организма. Оптимальной оказалась «вилка» от 6,4 до 7,8 часа в сутки. У тех, кто придерживался этих значений, биологическое старение происходило медленнее.

Сон короче 6,4 часа и дольше 7,8 часа ученые связали с повышенным риском диабета второго типа, гипертонии, сердечно‑сосудистых заболеваний, тревожных расстройств и депрессии. При нарушенном графике чаще страдали легкие и желудочно‑кишечный тракт.

Ученый Цзюньхао Вэнь подчеркнул, что ночной отдых важен для обмена веществ и защиты от инфекций. При этом плохой сон не всегда является причиной болезней, а может быть их ранним сигналом.

Специалисты рекомендуют ложиться спать с 22:00 до 23:00, избегать плотного ужина и обилия жидкости перед сном, а также убирать гаджеты минимум за час до отдыха. По данным Университета Калифорнии, сон менее пяти часов в 50–60 лет повышает риск нескольких хронических заболеваний на 30%. Эксперты Гарварда также связывают регулярный пересып со снижением когнитивных функций в пожилом возрасте.

