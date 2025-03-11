Ученикам трех классов Королева рассказали, как позаботиться о своем здоровье

В рамках проекта «Родители — детям» для учащихся 3 класса Королева медицинский работник Ирина Антипкина провела увлекательное занятие, на котором ребята узнали много нового о крови и ее значении для нашего организма. Занятие началось с интересной беседы о том, почему кровь важна для человека и какие функции она выполняет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.

Ирина Николаевна рассказала ребятам, что кровь переносит кислород от легких ко всем органам и тканям тела, удаляет углекислый газ и другие продукты обмена веществ, доставляет питательные вещества из пищеварительной системы к клеткам и защищает организм от инфекций. Ученики были удивлены, узнав, что состав крови включает эритроциты (красные кровяные клетки), лейкоциты (белые кровяные клетки) и тромбоциты (клетки, отвечающие за свертываемость крови).

Также на занятии обсудили важность правильного питания и регулярных физических упражнений для поддержания здоровья сердца и сосудов. Ирина Николаевна подчеркнула, что здоровый образ жизни помогает поддерживать нормальное кровообращение и предотвращает развитие многих заболеваний.

Кроме теоретической части, ученики приняли участие в практической части занятия. Они измеряли пульс друг у друга и сравнивали результаты до и после выполнения простых физических упражнений. Это позволило им лучше понять, как физическая активность влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Занятие прошло в дружеской атмосфере, и дети активно участвовали в обсуждениях и задавали интересующие их вопросы. В завершение встречи каждый ученик получил памятку с рекомендациями по здоровому образу жизни.

Такие мероприятия помогают воспитывать у детей ответственное отношение к своему здоровью и прививать полезные привычки с раннего возраста.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.