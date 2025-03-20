Убивают волосы: слаймовые маски из соцсетей вызывают облысение

В Сети активно распространяются видеозаписи, на которых девушки и даже дети втирают себе в голову маски из слайма. Трихологи предупредили, что новый тренд может привести к потере объема волос и облысению, сообщает Mash .

Баночки с растекающейся густой жидкостью продаются на маркетплейсах. Продавцы призывают втирать слайм от корней до кончиков волос. После получасового ожидания якобы получается эффект ламинирования.

Опытные трихологи призывают отказаться от этой затеи. Слайм прилипает к голове, а потом отмыть эту жидкость очень тяжело. Все это грозит тракционной алопецией — потерей волос из-за травматизации. Такой диагноз часто ставят балеринам из-за того, что они носят тугие хвосты и пучки.

Слайм — это игрушка для детей, он не предназначен для втирания в голову. Продажи идут только потому, что на рынке продают маски-слаймы, баттеры и скрабы, но в них совсем другой и безопасный состав.

За последний год количество обращений по поводу волос от россиян школьного возраста увеличилось в четыре раза, и у большинства из них наблюдаются залысины или редеющие волосы. Как отметила доктор медицинских наук и трихолог Юлия Галямова, выпадение волос может быть следствием множества заболеваний, а не самостоятельным диагнозом.