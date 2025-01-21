Курение и питание: стало известно, почему у школьников массово выпадают волосы

За последний год количество обращений по поводу волос от россиян школьного возраста увеличилось в четыре раза, и у большинства из них наблюдаются залысины или редеющие волосы. Как отметила доктор медицинских наук и трихолог Юлия Галямова, выпадение волос может быть следствием множества заболеваний, а не самостоятельным диагнозом, сообщает Общественное Телевидение России .

Среди подростков наблюдаются различные проблемы с волосами, и чаще всего к врачу обращаются девушки с андрогенной алопецией, часто связанной с дисфункцией половой сферы.

Сложности в определении истинной причины выпадения волос возникают из-за разнообразия заболеваний, способствующих этому, и отсутствия научных данных, подтверждающих массовый характер эпидемии. Галямова уточнила, что влияние образа жизни и питания на здоровье волос теоретически существует, но требует дальнейших исследований для подтверждения.

«Наш организм страдает от недостатка белка, витаминов, минералов и микроэлементов. Соответственно, волосы будут показателем того, что в питании не хватает этих веществ, и мы будем говорить, что характер питания неправильный», — добавила эксперт.

Фактором, влияющим на состояние волос, являются не только питание, но и физическая активность. Низкий уровень активности может приводить к нарушениям микроциркуляции, что сказывается на состоянии волос, хотя эта связь нуждается в дополнительном изучении. Основной причиной выпадения волос у подростков остаются гормональные изменения, что делает тему эпидемии не такой однозначной.

Поэтому важно подходить к проблеме осознанно и искать квалифицированную медицинскую помощь. Корректировка питания и физическая активность могут помочь, но диагностика у специалиста необходима для определения точной причины и терапии, если это потребуется.