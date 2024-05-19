У Николая Носкова ухудшилось состояние из-за приема сильнодействующих препаратов
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У госпитализированного в мае певца Николая Носкова резко ухудшилось здоровье на фоне приема сильнодействующих лекарств, сообщает Mash.
Корректировка терапии, которую провели музыканту медики, не помогла. Лечение не приносит пациенту существенной пользы, а его здоровье ухудшается.
Врачи сейчас планируют исключить формирование абсцесса в брюшной полости, а также язву в желудке.
Певца срочно доставили в больницу 3 мая, у него диагностировали воспаление легких. Медикам еще пришлось бороться с последствиями перенесенного в 2017 году инсульта, после которого Носков полностью не восстановился. Кроме того, врачи выявили у него тромбоэмболию на фоне пневмонии.