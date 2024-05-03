Певца Николая Носкова экстренно госпитализировали в Москве

Российского музыканта, певца и композитора Николая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию в одну из столичных больниц. Заслуженный артист России находится в состоянии средней степени тяжести, сообщает Mash .

В пятницу 68-летний музыкант пожаловался на сильный кашель, высокую температуру, боли в груди. Прибывшая бригада скорой помощи доставила Носкова в больницу. По словам певца, недомогание появилось после поездки в санаторий.

В ноябре 2023 года Носков из-за болезни решил отменить мини-тур по России. Экс-вокалист группы «Парк Горького» еще в 2017 году перенес инсульт, из-за которого последние годы передвигается с костылем и даже выступает в инвалидном кресле.

10 мая у музыканта запланирован концерт в центре Москвы.

Ранее стало известно, что у российского актера, продюсера и радиоведущего Леонида Ярмольника развились проблемы с желудком, артрит и пансинусит. При этом проблемы со здоровьем никак не сказались на продаже билетов на спектакли с артистом.