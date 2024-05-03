Стало известно о новых проблемах со здоровьем у Леонида Ярмольника

У российского актера, продюсера и радиоведущего Леонида Ярмольника развились проблемы с желудком, артрит и пансинусит. Врачи наблюдают за состоянием артиста и его женой, у которой хроническое заболевание сердца, сообщает Mash .

24 апреля Леонид Исаакович вместе с супругой Оксаной обратился за помощью к врачам из-за осложнений на фоне сердечной недостаточности. На компьютерной томографии (КТ) медики обнаружили у Ярмольника воспаление гайморовых пазух.

При этом проблемы со здоровьем никак не сказались на продаже билетов на спектакли с Ярмольником в столичном театре «Современник». Там отметили, что первый спектакль состоится 15 мая и замены в актерском составе не планируются.

Ранее Ярмольник опроверг сообщения ряда СМИ о том, что в конце апреля попал в больницу вместе с супругой. Он подчеркнул, что в больнице был из-за ежегодного планового обследования, никакой экстренной госпитализации не было.