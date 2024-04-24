Ярмольник назвал «глупостью» свою госпитализацию вместе с женой в Москве

Актер Леонид Ярмольник опроверг сообщения ряда СМИ о том, что попал в больницу вместе с женой Оксаной, сообщает РИА Новости .

По словам телеведущего, он находится на репетиции, а в больнице был из-за ежегодного планового обследования, никакой экстренной госпитализации вместе с женой не было.

«Да не читайте вы эти глупости. Чекап просто прохожу, как обычно, раз в год. Я на репетиции. Со мной все в порядке. Это какие-то просто глупости», — заявил актер.

При этом Ярмольник не уточнил в разговоре с журналистами, где находится и как чувствует себя его супруга Оксана.

Ранее сообщалось, что Ярмольник попал в больницу из-за гипертонического криза, а его жена Оксана — с хронической сердечной недостаточностью.