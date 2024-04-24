Названа причина экстренной госпитализации Леонида Ярмольника и его жены в Москве

Актер театра и кино, телеведущий Леонид Ярмольник и его жена Оксана пару дней назад почувствовали себя плохо, а через некоторое время оказались на больничной койке, сообщает Telegram-канал Mash .

По неофициальной информации, для Оксаны Ярмольник дважды вызывали скорую помощь. У женщины повышалось давление до критических значений — 250. Ее знаменитый супруг жаловался на сильный кашель и повышенное давление, но не до таких значений, как у жены.

В итоге Леонид и Оксана попали в больницу с гипертоническим кризом и хронической сердечной недостаточностью соответственно. По данным журналистов, супруги находятся в больнице под наблюдением, но сам Ярмольник это отрицает и говорит, что работает, а жена занимается своими делами.

Ранее в больницу попал актер Михаил Боярский. Он проходил плановое обследование.