В Подмосковье назвали популярные и редкие имена новорожденных 2026 года

Министерство социального развития Московской области подвело итоги выбора имен для новорожденных за семь месяцев 2026 года. Самыми популярными стали София и Михаил, а доля зарегистрированных мальчиков составила 51,7%, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Министерство социального развития Московской области подвело итоги выбора имен для новорожденных за семь месяцев 2026 года. Среди девочек наиболее популярны имена София, Анна, Василиса, Мария и Ева. Мальчиков чаще называли Михаилом, Александром, Артемом, Матвеем и Тимофеем.

«Имена София, Анна, Василиса, Мария и Ева остаются актуальными и востребованными у родителей. То же касается и мужских имен: Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей уверенно лидируют среди вариантов для мальчиков», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Министр добавил, что в регионе появляется больше детей с редкими именами. Доля мальчиков среди зарегистрированных новорожденных составила 51,7%.

Среди необычных мужских имен — Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, Остап, Ярополк, Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав. Девочек называли Аксенией, Вандой, Кассиопеей, Клеопатрой, Малиной, Океаной, Павлиной, Фелицией, Цецилией, Шахеризадой и Эсмеральдой. Также родители выбирали имена Неслихан и Бурак, вдохновляясь турецкими сериалами.

Оформить первые документы на ребенка можно непосредственно в медучреждении. Семьи также могут получить выплату в размере 20 тыс. рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Подробнее о мерах поддержки можно узнать на региональном портале Госуслуг в разделе «Рождение в Московской области».

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.