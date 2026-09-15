Маркет «100% Подмосковье» в Красногорске посетили 2 тыс человек

Около 2 тыс. человек посетили маркет локальных брендов «100% Подмосковье. Встречаем осень», который прошел 11–13 сентября в Павшинской пойме Красногорска, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Около 2 тыс. человек посетили маркет локальных брендов «100% Подмосковье. Встречаем осень», который прошел 11–13 сентября в Павшинской пойме Красногорска. Свою продукцию представили около 30 предпринимателей из разных городов Московской области.

Гости могли приобрести авторские украшения, одежду и текстиль, изделия из дерева и фарфора, товары для дома и творчества, свечи, ароматы, натуральную косметику, фермерские продукты. Участники представили ремесленные сыры, натуральные масла, мед, травяные чаи и соусы, а также изделия из полимерной глины и товары, изготовленные с помощью 3D-печати.

Посетители познакомились с авторским фарфором и продукцией Хотьковской фабрики резных художественных изделий, украшениями из покрытых медью настоящих цветов, изделиями семейной столярной мастерской и товарами подмосковных фермерских хозяйств. Отдельное направление представили бренды, переосмысливающие традиционные ремесла и русскую одежду в современном дизайне.

Осенний маркет стал 14-м мероприятием серии «100% Подмосковье». Встречи проекта проходили в Москве, Балашихе, Красногорске и Орехово-Зуеве. Организаторами выступают министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес» Московской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Информация о поддержке бизнеса размещена на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“, — заявил Воробьев.