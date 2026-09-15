Тяжелоатлетки Подмосковья завоевали 8 медалей чемпионата России

Тяжелоатлетки из Подмосковья выиграли три золотые, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате России, который прошел в Москве с 10 по 13 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительницы Московской области завоевали восемь медалей на чемпионате России по тяжелой атлетике в Международном центре самбо в Москве. В активе спортсменок три золотые, две серебряные и три бронзовые награды.

Варвара Кузьминова из СШОР по летним видам спорта Богородского округа стала победительницей в весовой категории до 77 кг. Она выиграла золото в рывке с результатом 115 кг, в толчке — 135 кг и в сумме двоеборья — 250 кг. Спортсменка повторила национальный рекорд в рывке, а также установила рекорды России в толчке и сумме двоеборья.

Софья Врагова из Старой Купавны заняла второе место в сумме двоеборья в категории до 86 кг с результатом 218 кг, завоевала серебро в рывке и бронзу в толчке. Яна Кондрашова из Малаховки стала третьей в категории до 61 кг в сумме двоеборья с результатом 186 кг и получила бронзовую медаль в толчке. Сборная Московской области набрала 400 очков и заняла третье место в командном зачете.

Чемпионат России впервые за 23 года прошел в Москве и собрал более 200 сильнейших штангистов страны. Турнир стал этапом подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 25 октября по 9 ноября в китайском Нинбо и станет первым квалификационным стартом к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Соревнования провели в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.