Завод «Аравии» в округе Протвино запустят осенью 2026 года

Компания «Аравия» завершает строительство завода косметической продукции площадью 10 тыс. кв. м в городском округе Протвино, запуск намечен на сентябрь–октябрь 2026 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Аравия» завершает строительство нового завода по выпуску косметической продукции в Протвино. Земельный участок для реализации инвестиционного проекта предоставили на льготных условиях.

Площадь нового корпуса составит 10 тыс. кв. м: в нем разместят производственные цеха и склады. Еще один корпус площадью около 9 тыс. кв. м запустили в 2025 году. Общий объем инвестиций в расширение предприятия составляет 700 млн рублей.

«Расширение предприятия позволит „Аравии“ увеличить объем выпускаемой продукции на 40% — до 550 тонн в год», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания выпускает профессиональную косметику для лица, тела и волос, а также средства для депиляции и салонных процедур. В штате предприятия работают около 500 человек, 98% из них — жители Серпухова, Протвино и соседних городов.

«После ввода нового корпуса в эксплуатацию штат компании будет расти: в 2027–2028 годах планируется увеличить численность персонала на 50–150 сотрудников. Запустить корпус рассчитываем в сентябре–октябре этого года», — отметил генеральный директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Компания участвует в федеральном проекте «Производительность труда», направленном на повышение эффективности производства с помощью бережливых технологий. Подобрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.