Безрукова назвала спорным поступление Анны Пересильд без конкурса

Ирина Безрукова заявила, что Анна Пересильд могла пройти вступительные испытания на общих основаниях. Она сочла неправильным освобождать абитуриента от всех туров из-за опыта в кино, сообщает kp.ru .

Ирина Безрукова прокомментировала скандал вокруг поступления Анны Пересильд в Московскую школу кино. По ее мнению, актриса с несколькими главными ролями могла подготовить прозу, басню и стихи для показа комиссии.

«Конкурс был 250 человек на место. И вообще, поступить в театральный очень непросто, тем более если нет блата», — призналась артистка Ирина Безрукова.

Она назвала неправильным освобождать абитуриента от всех вступительных туров из-за опыта съемок. Она предположила, что студенты могут настороженно отнестись к звезде сериала «Слово пацана» из-за чувства несправедливости.

«Есть ощущение у молодых: максимализм, справедливость, что вот они поступали в вуз по правилам, честно, а кто-то, может быть, имел какие-то поблажки», — заключила Безрукова.

Поступление Анны Пересильд в Московскую школу кино вызвало споры: публика предположила, что дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя приняли благодаря связям родителей. Ранее сообщалось, что девушка пропустила итоговый конкурс.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.