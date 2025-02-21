У летучих мышей в Китае нашли новый коронавирус, схожий с Covid-19

Как пишет издание South China Morning Post, китайские вирусологи нашли у летучих мышей новый коронавирус, который, как и Covid-19, может заражать людей, сообщает ТАСС .

Данный вирус относится к линии коронавируса HKU5, он был впервые обнаружен у японского нетопыря в Гонконге.

Масштабные исследования, которые возглавила известный вирусолог Ши Чжэнли, развернули в лаборатории Гуанчжоу совместно с академией наук Китая, Уханьским университетом и Уханьским институтом вирусологии.

В результате ученые выделили отдельную линию HKU5-CoV — линию 2 — и выяснили, что она способна использовать не только белок ACE2 летучих мышей, но и аналогичный белок у человека и других млекопитающих. Это значит, что вирус потенциально может передаваться людям.

После изучения выделенного из образцов летучих мышей вируса стало понятно, что он с высокой степенью может инфицировать клетки человека как через прямую передачу, так и через промежуточных хозяев. Новый вирус, названный HKU5-CoV-2, «может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения».

При этом вирусологи призывают не паниковать и не преувеличивать риск появления HKU5-CoV-2 в человеческих популяциях. Однако дальнейшие исследования вируса необходимы для того, чтобы понять, насколько он может быть опасен.

Ранее стало известно, что метапневмовирус из Китая активно распространяется по России, в группу риска попали дети.