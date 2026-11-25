Бренд-директор и руководитель социальных проектов сервиса Роман Епишин рассказал об отдельном разделе «присмотр за близкими». Он предназначен для пожилых людей и других пользователей, которым может потребоваться повышенное внимание. Если человек долго не двигается или не пользуется телефоном в дневные часы, приложение уведомит родственников.

Функция может пригодиться семьям, в которых пожилые родственники живут отдельно. Она не заменяет общение и помощь, но позволяет заметить возможную проблему. Эксперты по цифровой безопасности рекомендуют заранее обсуждать использование таких сервисов с близкими и получать их согласие на контроль местоположения.

«Где мои дети» — российский сервис семейной геолокации, родительского контроля и цифровой безопасности. Он показывает местоположение членов семьи в реальном времени и историю перемещений, уведомляет о входе в заданные зоны и выходе из них, позволяет отправить сигнал о помощи с геопозицией. Похожие возможности предлагают Kaspersky Safe Kids, Family Link и «Локатор».

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