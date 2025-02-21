Метапневмовирус был завезен в Россию из КНР и уже начал заражать людей. Больше всего вероятность подхватить недуг — у детей, сообщает SHOT .

Симптомы метапневмовируса у всех одинаковые. У больных повышается температура до 38 градусов и держится в течение 7 дней. Также могут возникать озноб, одышка, сильный кашель. Аналогичные симптомы были у путешественников из России, которые подхватили болезнь в Индии и КНР.

У детей температура может вырастать и до более высоких значений — 39,5 градусов. Жаропонижающие против этого бессильны.

Практически всем юным пациентам приходится вызывать сотрудников скорой помощи, устанавливать свечи и заниматься обтиранием. В детских больницах и отделениях образовались большие очереди на прием.

Появление метапневмовируса уже подтвердили в Бурятии, Свердловской области и Республике Алтай. Около 50% подхвативших недуг — дети, поэтому ряд школ и детских садов закрыли на карантин.

Ранее врач-педиатр Марьям Сайфулина рассказала, что метапневмовирус поражает дыхательные пути — и нижние, и верхние. У детей и людей с ослабленным иммунитетом недуг может спровоцировать бронхит, бронхопневмонию и бронхиолиты.