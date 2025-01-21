Педиатр рассказала об основной опасности метапневмовируса

Метапневмовирус поражает дыхательные пути — как верхние, так и нижние. Симптомы заболевания напоминают острые респираторные инфекции: краснота зева, кашель, насморк, иногда повышенная температура, сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«У детей и людей с ослабленным иммунитетом вирус может вызывать бронхиты, бронхиолиты или бронхопневмонию. В некоторых случаях также наблюдаются желудочно-кишечные расстройства. Для диагностики применяют метод ПЦР, для которого берут мазок из носоглотки или зева», — сказала Сайфулина.

Она пояснила, что этот вирус был впервые выделен в Нидерландах в 2001 году, хотя ученые считают, что он существует более 50 лет. Метапневмовирус распространен повсеместно, и к нему восприимчивы люди всех возрастов. Однако особенно подвержены заражению маленькие дети и пожилые. Согласно исследованиям, к пятилетнему возрасту почти каждый ребенок сталкивается с данным вирусом, часто в составе смешанных инфекций, например, с аденовирусами или коронавирусами.

«Основная опасность метапневмовируса связана с осложнениями на бронхи. У ослабленных пациентов он может спровоцировать бактериальную инфекцию, требующую лечения антибиотиками», — предупредила педиатр.

Как рассказала доктор, это РНК-вирус, по структуре схожий с пневмовирусом птиц, но распространяется исключительно между людьми — животные не являются переносчиками. Инкубационный период составляет до пяти дней, вирус отличается высокой заразностью. При легком и среднем течении выздоровление наступает через 7–14 дней, но в тяжелых случаях, особенно у маленьких детей, может потребоваться госпитализация.

«Наиболее тяжело болезнь протекает у недоношенных детей, новорожденных с легочной дисплазией, малышей первых трех лет жизни, пожилых людей, а также у пациентов с иммунодефицитом и муковисцидозом», — предупредила врач.

По ее словам, риск заболевания повышается у детей с аллергическим анамнезом, экссудативным диатезом, анемией, фебрильными судорогами или тех, кто находится на искусственном вскармливании.

Она отметила, что вакцин против метапневмовируса пока нет, однако можно снизить риск заражения, соблюдая профилактические меры. Среди них: ношение масок в общественных местах, своевременное обращение к врачу для предупреждения осложнений, регулярное проветривание помещений, особенно в детских учреждениях, и изоляция детей с признаками вирусных инфекций.