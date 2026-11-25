Более 10 000 жителей России прошли опрос экспертов Авито Товаров и Авито Промо, который показал, сколько людей собираются открывать собственное дело, какие сферы для развития предпочитают и как относятся к возрасту во время запуска бизнеса. Оказалось, что собственный бизнес уже ведут или хотели бы начать 55% жителей Москвы, а средний возраст, в котором опрошенные начинали и планируют запустить собственный бизнес, составляет 36 лет, сообщила пресс-служба компании.

Ведение собственного бизнеса привлекает более половины респондентов. Из них 12% уже развивают свое дело, 19% планируют запуск в ближайшие два-три года, а 24% хотели бы заняться предпринимательством когда-нибудь в будущем. Оставшиеся 45% открывать бизнес не собираются.

Среди направлений лидирует розничная торговля: в ней работают или хотели бы работать 17% респондентов. Далее следуют IT и цифровые продукты (13%), красота и wellness, а также образование (по 12%), оптовая торговля, строительство и недвижимость (по 11%).

Что касается возраста старта, то чаще всего опрошенные начинали или планируют начать дело в 31–35 лет — так ответили 17%. Еще по 15–16% приходятся на диапазоны 26–30 лет и старше 50 лет. Однако идеальным периодом 23% респондентов назвали 26–30 лет, а среднее значение составило 30 лет.

Возраст не является решающим условием для старта, считают участники исследования. Треть опрошенных (33%) признают его значимым, но ставят ниже опыта и финансовых возможностей. Еще 30% уверены, что важнее бизнес-идея и ресурсы для ее реализации, а 21% полагают, что возраст вообще не влияет на успех. Лишь 12% называют его главным фактором.

«Результаты опроса показывают широкий интерес жителей Москвы к собственному делу и возраст здесь не главный барьер. Большинство респондентов считают, что важнее опыт, бизнес-идея и ресурсы для ее реализации. Особенно показательно, что розничная торговля — это одна из самых популярных сфер, 17% опрошенных хотели бы работать в ней или уже развивают свое дело. Мы видим, как предприниматели приходят в товарный бизнес в разном возрасте и с разным опытом, и наша задача дать им понятные инструменты для старта и роста: от выбора ниши до продвижения и продаж», — отметил коммерческий директор вертикали Товары Алексей Ли.

Для продвижения действующие предприниматели чаще всего используют площадки электронной коммерции — об этом сообщили 41% респондентов. На втором месте таргетированная реклама в соцсетях (29%), на третьем — наружная и офлайн-реклама (28%). Контекстную рекламу в поисковиках задействуют 27% бизнесменов, продвижение у блогеров — 24%, видеорекламу — 23%. Еще 11% не запускают рекламу нигде.

Рекламой своего дела самостоятельно занимаются 19% опрошенных, 12% решают эти задачи силами команды. При этом 52% уже работают с агентствами или подрядчиками: 30% — на постоянной основе, 22% — для отдельных проектов. Еще 17% пока не привлекают внешнюю помощь, но планируют это сделать в будущем.

«На старте собственного дела предпринимателю важно не только найти востребованный продукт и определить свою аудиторию, но и разобраться, как рассказать о своем предложении потенциальным клиентам. Рекламные агентства помогают пройти этот путь более системно: оценить задачи бизнеса, подобрать подходящие каналы продвижения, разработать стратегию и распределить рекламный бюджет. Для начинающих предпринимателей такое сотрудничество особенно полезно — оно позволяет опираться на экспертизу специалистов и сосредоточиться на развитии самого бизнеса. При этом по мере роста компании агентство может помогать адаптировать продвижение к новым задачам и масштабировать рекламные кампании», — пояснил руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами Авито Николай Сентюрин.