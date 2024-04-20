У Куклачева появились проблемы с дыханием после перенесенного инфаркта

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев регулярно использует кислородную маску, так как у него появились дыханием после инфаркта. Артист еще сам с трудом дышит, сообщает SHOT .

Два дня Куклачев находится в обычной палате. Он по чуть-чуть передвигается сам, а также моет за собой посуду.

Сын артиста Дмитрий рассказал, что от кислородной маски его отец старается надолго не отходить. Несмотря на перенесенную операцию и восстановление, настроение у Куклачева оптимистичное.

Куклачеву стало плохо 12 апреля на юбилейном концерте «Самый добрый клоун», проходившем в «Вегас Сити холле». Артиста его увезли на карете скорой помощи в больницу. Он жаловался на сердце. Врачи прооперировали звездного пациента.