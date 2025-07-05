Астронавт NASA снял редкий вид молний из космоса

«Просто ух ты! Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США я поймала этот спрайт», — написала Айерс на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Она добавила, что фотографии спрайтов с Международной космической станции (МКС) помогают ученым лучше понять природу этого явления, которые вызываются «интенсивной электрической активностью в грозах».

Айерс отправилась на орбиту в марте текущего года в составе миссии Crew-10, запущенного с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Также в состав команды вошли астронавт NASA Энн Макклейн, космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Ранее стало известно, ученые, изучающие звездное небо, заметили новый объект в Солнечной системе. Он, предположительно, имеет размер около 20 км в диаметре и быстро приближается к центру системы.